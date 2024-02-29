«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван намерен юридически приостановить свое членство в ОДКБ, если организация не сможет выполнить свои обязательства.

«Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — отметил Пашинян.

Армянский политик еще раз подчеркнул, что главный вопрос для Еревана заключается в определении зоны ответственности ОДКБ на территории Армении.

«Мы задали ОДКБ вопрос и до сегодняшнего дня не получили на него ответа. А отсутствие ответа на данный вопрос, на наш взгляд, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности республики Армения», — заявил премьер.

23 февраля в интервью телеканалу France24 Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ. По его словам, вопросы, касающиеся безопасности Армении, не были решены, в связи с чем республика приостановила свое участие в организации.

ОДКБ объединяет шесть государств: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.