Гебрейесус отметил, что основная доля жертв агрессии Израиля приходится на женщин и детей. По данным главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в секторе Газа на данный момент пострадали около 70 тыс. человек.

Последние атаки Израиля на блокированный сектор Газа унесли жизни не менее 30 гражданских лиц. В больницу «Мученики аль-Аксы» в Дейр-эль-Балахе поступили тела 25 человек, в основном женщин и детей.

Сообщается, что из-за обширных разрушений в лагерях беженцев тела многих погибших остаются под завалами.

Больницы в заблокированном секторе Газа превратились в зоны боевых действий из-за постоянных атак со стороны Израиля.

«Нет предела масштабам гуманитарных потребностей людей в секторе Газа. Болезни свирепствуют. Производство продуктов питания остановилось», — отмечают в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Кроме того, организация предупредила о грозящем голоде в палестинском эксклаве.

«Продовольственная программа ООН сообщает, что запасы воды находятся на уровне 7% от дооктябрьского уровня. Разрушено более четверти водяных скважин», — следует из сообщения БАПОР.

Отмечается, что отсутствие топлива, электроэнергии и работающих опреснительных установок оказывает тяжелое воздействие на население эксклава.

Пресс-служба БАПОР также отметила, что «1 млн детей в секторе Газа ежедневно получают травмы».