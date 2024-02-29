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Эрдоган: Только диалог и дипломатия закончат войну справедливым миром
Президент Турции направил видеообращение на саммит «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходит в столице Албании. Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности провести мирные переговоры между Россией и Украиной и призвал дать шанс дипломатии. В Тиране сейчас находятся 10 лидеров стран региона и президент Украины. #trtнарусском #эрдоган #война #дипломатия #справедливость #переговоры #trtrussian
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29 февраля 2024 г.
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