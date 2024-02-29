Президент РФ Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором преобладала милитаристская риторика и антизападные утверждения.

Выступление состоялось за две недели до президентских выборов, назначенных в РФ на 17 марта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание было также предвыборной программой Путина. Ожидается, что на предстоящих выборах действующий президент победит с большим отрывом, поскольку ранее российские власти устранили всех политических конкурентов Путина, включая независимого кандидата Екатерину Дунцову и кандидата от партии «‎Гражданская инициатива»‎ Бориса Надеждина. Таким образом, глава Кремля будет находиться у власти еще шесть лет, до 2030 года.

«‎Сегодня, когда наша Родина защищает свой суверенитет и безопасность, защищает жизни наших соотечественников в Донбассе и «Новороссии» (так власти РФ называют регионы Украины, которые Москва оккупировала в 2022 году – ред.), решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит нашим гражданам, нашему единству, преданности нашей родной стране и ответственности за ее судьбу»‎, — подчеркнул Путин.

Президент РФ утверждает, что это не Москва начала войну в Донбассе. Политик возложил вину за это на украинские власти, которые Россия неоднократно обвиняла в «‎распространении нацизма»‎.

При этом Путин пригрозил Западу: «‎‎Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела‎». По его словам, западные страны хотели устроить в РФ внутренний политический хаос, аналогичный тому, что произошел в Украине в 2014 году. «‎Но они просчитались»‎, отметил президент.

Кроме того, президент обвинил страны Запада в попытке втянуть Россию в гонку вооружений. Однако Москва намерена «‎‎развивать оборонно-промышленный комплекс таким образом, чтобы увеличить научный, технологический и промышленный потенциал страны». Фактически Путин признал полный переход российской экономики на военные рельсы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления военных группировок на западном стратегическом направлении в ответ на «угрозы, возникающие в связи с расширением НАТО». Он предостерег тех, кто рассматривает «возможность вторжения в Россию», напомнив о неудачной судьбе предыдущих агрессоров.

«Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — заявил Путин. Он также добавил, что потенциальные интервенты должны осознавать возможности России: «Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории».

При этом политик намекнул: стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности. Но Москва по-прежнему открыта к диалогу с США по стратегической стабильности. С начала войны в Украине этот трек — один из немногих, по которому две страны сохраняют контакты, несмотря на то что основные ограничивающие договоры в ядерной сфере, включая Договор об открытом небе, уже истекли или были разорваны.

Путин также подчеркнул, что российский бизнес поддержал курс властей и направил миллиарды рублей на поддержку бойцов для войны с Украиной.

Также политик заявил, что российская армия уже получила на вооружение и применила ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «‎Циркон»‎. Кроме того, ВМФ РФ завершает испытания крылатой межконтинентальной ракеты «‎‎Буревестник» с ядерной установкой. На ней установлен ядерный реактор, который позволяет ракете пролететь практически неограниченное количество километров.

Путин уточнил, что в ближайшее время российская армия получит подводные ядерные беспилотники «‎‎Посейдон». Он способен развивать скорость до 200 км/час и детонировать непосредственно у берегов противника. Беспилотник называют «‎убийцей Нью-Йорка», намекая на то, что в случае вооруженного конфликта такая ракета может уничтожить города на побережье США.

‎Президент также пообещал в ближайшее время продемонстрировать в действии на поле боя комплекс «‎‎Сармат». По его словам, установки уже доставлены на линию фронта.