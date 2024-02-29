ПОЛИТИКА
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Самолеты ночью сбросили гуманитарную помощь на север Газы
На север сектора Газа впервые с начала израильской агрессии несколько самолетов сбросили гуманитарную помощь. Коробки упали ночью рядом с индонезийской больницей в городе Джебалия. Чьей стране принадлежат эти самолеты не сообщается. Известно, что во вторник операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу провели Египет, Иордания, ОАЭ, Франция и Катар. #trtнарусском #палестина #гумпомощь #газа #израиль #агрессия #палестинцы #trtrussian
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29 февраля 2024 г.
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