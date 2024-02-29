Самолеты ночью сбросили гуманитарную помощь на север Газы

На север сектора Газа впервые с начала израильской агрессии несколько самолетов сбросили гуманитарную помощь. Коробки упали ночью рядом с индонезийской больницей в городе Джебалия. Чьей стране принадлежат эти самолеты не сообщается. Известно, что во вторник операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу провели Египет, Иордания, ОАЭ, Франция и Катар. #trtнарусском #палестина #гумпомощь #газа #израиль #агрессия #палестинцы #trtrussian