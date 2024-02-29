Согласно уведомлению властей, как местные жители, так и иностранные гости, должны быть внимательны к требованиям официального разрешения на участие в хадже.

Несанкционированное участие в паломничестве теперь влечет за собой серьезные последствия, включая тюремное заключение на срок от 2 до 6 месяцев и штраф до 50 тыс. саудовских реалов ($13,33 тыс.). Кроме того, иностранным гражданам, осужденным за нарушение этого правила, будет запрещен въезд в Саудовскую Аравию на 10 лет после отбытия наказания.

Также штраф в размере 50 тыс. реалов может быть наложен на тех, кто замечен в перевозке паломников без соответствующего разрешения.

Паломникам также предоставлена информация о возможных наказаниях за участие в «незаконной финансовой помощи». За такие нарушения грозит тюремное заключение до 7 лет и штраф до 5 млн саудовских риалов ($1,33 млн).

Хотя наказания за участие в хадже без разрешения существовали и ранее, они не были столь строгими. В 2023 году, по данным Arab News, более 1,8 млн мусульман со всего мира совершили хадж. Было задержано более 17,6 тыс. человек за попытку совершения паломничества без специальной визы. Среди них были организаторы 105 фиктивных паломнических туров и 33 нелегальных перевозчика паломников к местам проведения хаджа.

Хадж проводится с 8 по 12 день месяца Зуль-Хиджа по исламскому календарю. В 2024 году эти даты приходятся на период с 15 по 19 июня.