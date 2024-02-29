Израиль снес еще три дома палестинцев в Аль-Кудсе

Израильские власти снесли три дома палестинцев недалеко от оккупированного Восточного Аль-Кудса (Иерусалима) под предлогом отсутствия разрешения на строительство. Правозащитники и дипмиссии разных стран в Аль-Кудсе обращают внимание, что Израиль отказывает палестинцам в строительстве домов, в то время как с легкостью позволяет возводить еврейские поселения на Западном берегу. #trtнарусском #палестина #снос #газа #израиль #алькудс #иерусалим #палестинцы #оккупация #западныйберег #trtrussian