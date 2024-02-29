«Мы готовы однозначно», — сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста о возможности углубления сотрудничества с ЕС и перспективах вступления в него.

По его словам, Армения будет двигаться в направлении, которое обеспечит максимальную безопасность страны.

«Сегодня быть демократической страной — это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность — это тесно работать с демократической системой», — отметил Симонян.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о намерении Евросоюза и Армении начать работу по «амбициозному укреплению сотрудничества». Это решение было принято после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте о готовности страны сближаться с ЕС.

Боррель также отметил, что в ближайшее время ЕС планирует углубить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны.

Армения, начиная с 2009 года, участвует в проекте Восточного партнерства ЕС. Тем не менее с 2015 года страна также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее Армения отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС, как это сделали Грузия, Молдова и Украина.

Вместе с тем Армения является одной из немногих стран, получающих торговые преференции от ЕС в рамках программы «Общая схема преференций плюс», которая обеспечивает выгодные условия для экспорта в страны ЕС.