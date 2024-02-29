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В Европе предложили воевать с Россией за счет России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Евросоюз рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины
В Европе предложили воевать с Россией за счет России
Урсула фон дер Ляйен / Photo: Reuters
29 февраля 2024 г.

«Пришло время начать разговор об использовании непредвиденных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники в пользу Украины», — заявила фон дер Ляйен.

По ее мнению, эти средства лучше всего направить на укрепление обороны Украины и всей Европы.

«Хотя риск войны не следует преувеличивать, но мы должны быть готовы к нему, начиная с острой необходимости модернизации вооруженных сил государств-членов», — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также упомянула о новой Европейской стратегии промышленной обороны, которую Еврокомиссия представит в ближайшие недели.

«Нам необходимо приступить к разработке будущей архитектуры европейской безопасности», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что государства-члены увеличили свои расходы на оборону, и национальные оборонные бюджеты выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Фон дер Ляйен акцентировала внимание на своей поддержке идеи о введении в состав комиссии нового члена, ответственного за оборону. Новая комиссия будет сформирована после выборов в ЕС.

В западных странах заморожено около 300 млрд долларов резервов Центрального банка России. В 2023 году международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро, инвестируя замороженные российские активы по решению Евросоюза. Москва не имеет доступа к этим активам или полученным процентам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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