Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра.

По словам аль-Кудры, погибшие и раненые были доставлены в больницы города Газа.

«Медицинские бригады продолжают оказывать помощь, при этом имея ограниченные ресурсы», — отметил чиновник.

Утром израильские силы нанесли удар по толпе палестинцев, ожидавших получения гуманитарной помощи возле перекрестка Наблуси на улице Решид на юге Газы.

Очевидцы сообщили, что атаки Израиля также затронули медицинские бригады и мирных жителей, которые перевозили раненых и погибших.

Правительство Газы назвало атаку Израиля на мирных жителей «преднамеренной и спланированной».

«Оккупационная армия знала, что эти люди приехали за гуманитарной помощью, но все равно хладнокровно убила их», — говорится в заявлении правительства.

Израильская армия продолжает атаки в секторе Газа уже в течение 146 дней, атакуя гражданские поселения, больницы, школы и убежища, где находят спасение палестинцы.

Министерство здравоохранения Газы объявило сегодня, что количество погибших в результате израильской агрессии превысило 30 тыс. человек, а количество раненых достигло 70 тыс.