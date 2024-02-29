Консенсуса нет

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Парижской конференции, заявил, что пока нет консенсуса по вопросу отправки сухопутных войск западных стран, но в будущем «ничего исключать нельзя». Он также пообещал сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну. «Все возможно, если это будет полезно для достижения нашей цели», — пояснил он.

Макрон также добавил, что многие люди, которые сейчас говорят «никогда», раньше выступали против отправки Киеву танков, ракет большой дальности и самолетов, однако потом поменяли свое мнение.

Какие-либо подробности возможной интервенции президент раскрывать не стал, сославшись на необходимость поддерживать «стратегическую неопределенность». На фоне этого Макрон рассказал о планах по созданию «коалиции по поставкам Киеву ракет и бомб средней и большой дальности», в которой примут участие 15 стран. Помимо этого, Париж, по словам главы государства, больше не будет возражать против закупок боеприпасов у третьих стран — за пределами ЕС — для Украины.

Ранее Франция не числилась среди наиболее активных партнеров Киева и в целом выступала против подобных мер.

Жаркие дискуссии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также признал, что «группа стран ЕС и НАТО размышляет над тем, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить своих военных в Украину». По словам политика, у него от обсуждаемых тем «мороз по коже».

То, что решение об отправке войск на помощь Киеву пока не принято и страны придерживаются разных мнений, признал и президент Польши Анджей Дуда, добавив, что в кулуарах по этому поводу ведутся жаркие дискуссии. В Минобороны страны пояснили, что в Варшаве вопрос об отправке войск в Украину даже не рассматривают.

Лидеры других стран ЕС также выступили против отправки войск. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что этот вопрос неактуален и в повестке дня не значится, Стокгольм помогает, отправляя ресурсы, материалы и деньги.

Схожую позицию разделяют премьер-министры Чехии и Нидерландов. Впоследствии планы по отправке войск в Украину опроверг и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что союзники по альянсу оказывают беспрецедентную поддержку Киеву, которая проводится с 2014 года и стала более активной после начала войны в 2022 году. Но при этом нет никаких планов по размещению боевых подразделений Североатлантического блока на местах в Украине, заверил глава альянса.

В канцелярии премьер-министра Британии Риши Сунака также заверили, что у Лондона «нет планов, предполагающих крупномасштабное развертывание войск сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране, поддерживая вооруженные силы Украины».

При этом в балтийских странах иначе отнеслись к словам Макрона. В Минобороны Латвии заявили, что у Риги нет категорических возражений против описанного французским лидером сценария, а глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что «очень положительно оценивает» начавшуюся дискуссию об отправке военнослужащих стран Запада в Украину.

А премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что отправку войск в Украину можно расценивать как оборонительные действия. По ее мнению, рассматривать нужно все варианты.

Оппозиция раскритиковала

Тем временем в самой Франции слова главы государства вызвали ожесточенные споры. Если премьер-министр страны Габриэль Атталь, представляющий пропрезидентскую партию «Возрождение», полностью поддержал Макрона, подчеркнув, что тоже не исключает отправку войск, то представители оппозиции резко раскритиковали эту идею.

Лидер левых Жан-Люк Меланшон отметил, что столь воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой — это безответственный акт, и вообще «война против России стала бы безумием». С ним согласился председатель Социалистической партии Оливье Фор, заявивший, что «вступить в войну с Россией и втянуть в нее весь континент было бы сумасшествием».

Глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен отметила, что Макрон «играет в военачальника» и при этом «так беззаботно говорит о жизни французских детей».

В результате объясняться перед представителями парламента пришлось министру иностранных дел Стефану Сежурне и главе Минобороны Себастьену Лекорню. Первый заявил о необходимости предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые бы отвечали конкретным запросам, включая разминирование, киберугрозы. Министр обороны заверил также, что речь идет не о масштабной операции, а об отправке групп инструкторов и саперов.

Реакция Москвы

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве обратили внимание на слова французского лидера, отметив, что «сам факт обсуждения возможности отправки контингента в Украину — важный новый элемент», и если это все же состоится, то «военный конфликт с альянсом станет неизбежным».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последнее время звучало «много абсурдных заявлений», одно то, что позволил себе французский лидер, «во многом «пробило дно». Она добавила, что присутствие в Украине западных военных в любой форме будет рассматриваться Россией как эскалация конфликта. Дипломат пояснила, что речь идет о любой форме присутствия военных, в том числе наемничестве.

В экспертных кругах тем временем обсуждают две возможные версии относительно того, почему Эммануэль Макрон сделал такое заявление. По одной из них, он действительно всерьез рассматривает вариант с отправкой войск и хочет узнать реакцию европейских и российских властей. По второй — Макрон таким образом стремится выбить из европейцев увеличение военных расходов, чтобы не воевать самим.

Никто не хочет воевать

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с TRT на русском отметил, что заявление Макрона задумывалось как послание Путину. «После заключения соглашений в сфере безопасности между Украиной с одной стороны, Францией и другими европейскими странами с другой — это попытка подбодрить Киев, показать, что его не бросят», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что это такая красная линия, которую французский лидер одновременно и перешел, и не перешел. «Он выразился витиевато, что нельзя исключать отправку войск, которые будут воевать на земле, но при этом нет никакой конкретики. Пока ясно одно, что западные страны пытаются сколотить коалицию, которая будет предоставлять Украине новые виды вооружения, в частности, ракеты большого радиуса действия. Это чревато опасной сильной эскалацией», — считает аналитик.

По мнению специалиста, игра в европейского ястреба довольно опасна и большинство граждан Франции не поддержат ее. «Хотя более 60%, судя по опросам общественного мнения, выступает за предоставление помощи Киеву против агрессии России», — подчеркнул собеседник.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в свою очередь в разговоре с TRT на русском отметил, что президент Франции уже давно известен своими неожиданными и довольно радикальными высказываниями: то о Европе от Лиссабона до Владивостока, то о смерти головного мозга НАТО.

«К этим словам следует отнестись скептически, ведь нет никакой конкретики относительно оснований, условий и формата размещения войск альянса или отдельных стран ЕС. Возможно, это некая позиция, призванная вселить уверенность в руководство Украины, что Европа будет готова прийти к ним на помощь, но я считаю, что крайне маловероятно, что мы увидим какие-то воинские контингенты, официально находящиеся на территории Украины из стран Европы, потому что воевать с Россией никто не хочет», — подытожил специалист.