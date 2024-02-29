Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его комментарии о возможной отправке западных военных в Украину были тщательно взвешены и продуманы.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заявил во время посещения будущей олимпийской деревни французский президент.

Макрон воздержался от дальнейших геополитических комментариев, призвав не политизировать спорт и не смешивать тему украинского конфликта с состязаниями.

«Спорт призван служить объединению и миру», — заявил он.

Напомним, на встрече в Париже 26 февраля, посвященной поддержке Киева в конфликте с Россией, президент Франции поднял вопрос о потенциальной отправке сухопутных войск в Украину. Он подчеркнул, что, хотя консенсуса по этому вопросу достичь не удалось, такой сценарий не стоит исключать в будущем.

В итоге большинство стран-участниц НАТО заявили о нежелании направлять войска в Украину, выразив несогласие с участием в боевых действиях против РФ.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля пояснил, что присутствие западных военных может быть необходимо для оказания помощи, включающей разминирование и подготовку украинских военных, но это не будет означать их прямого участия в конфликте.