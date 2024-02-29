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Президент Эрдоган обвиняет Францию
На митинге в Айдыне президент Турции обвинил империалистические силы в попытках дестабилизировать страну и выделил роль Франции в поддержке террористических организаций
Президент Эрдоган обвиняет Францию
Президент Эрдоган в Айдыне / Others
29 февраля 2024 г.

На митинге партии Справедливости и развития (AK Parti) в Айдыне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на силы, пытающиеся дестабилизировать страну и ее экономику.

«Они покушаются на территорию нашей Родины и жизни наших граждан, стягивая террористов к нашим границам. Не добившись успеха, они стали угрожать нашей экономике», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что за атаками на демократические устои Турции стоят «империалистические силы, жаждущие управлять страной по своему усмотрению».

Турецкий лидер также осудил Францию за поддержку террористов, упомянув использование французского цемента «Лафардж» для строительства укреплений террористами.

«К сожалению, Франция превратилась в главного покровителя террора. Не добившись успеха, они перешли к другим методам. Одним из примеров является использование террористами цемента «Лафардж» для строительства укреплений», — заявил президент Эрдоган, подчеркнув безуспешность этих попыток.

«Мы уничтожили все убежища «Лафардж» в Северной Сирии», — продолжил он.

Президент заверил, что Турция продолжит свою решительную борьбу против терроризма.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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