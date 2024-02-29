Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анталье с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу накануне 3-го Анталийского дипломатического форума, который пройдет с 1 по 3 марта.

На встрече, посвященной развитию двусторонних политических отношений, были обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для развития сотрудничества в области оборонной промышленности, образования и культуры.

Стороны отметили, что прошлогодняя цель в 10 млрд долларов в торговле между двумя странами была успешно достигнута. Главы МИД также обсудили возможные проекты в области торговли, энергетики и транспорта.

На встрече особое внимание было уделено комплексному обсуждению региональных вопросов.

Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).