ТУРЦИЯ
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Встреча Фидана и Нуртлеу в Анталье
Накануне Анталийского форума обсуждены двусторонние отношения и углубление сотрудничества между Турцией и Казахстаном
Встреча Фидана и Нуртлеу в Анталье
Мурат Нуртлеу и Хакан Фидан / Фото: МИД Турции / Others
29 февраля 2024 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анталье с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу накануне 3-го Анталийского дипломатического форума, который пройдет с 1 по 3 марта.

На встрече, посвященной развитию двусторонних политических отношений, были обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для развития сотрудничества в области оборонной промышленности, образования и культуры.

Стороны отметили, что прошлогодняя цель в 10 млрд долларов в торговле между двумя странами была успешно достигнута. Главы МИД также обсудили возможные проекты в области торговли, энергетики и транспорта.

На встрече особое внимание было уделено комплексному обсуждению региональных вопросов.

Стороны также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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