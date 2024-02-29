В четверг глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что с 7 октября в результате действий Израиля погибли более 25 тыс. палестинских женщин и детей.

Остин на слушаниях в Комитете Палаты представителей США по делам вооруженных сил заявил, что Израиль должен предпринять больше мер для защиты гражданского населения. Министр обороны США отметил, что с начала конфликта в Газе США предоставили Израилю более 20 тыс. высокоточных боеприпасов.

После нападения ХАМАС 7 октября, на которое Израиль ответил беспощадным вторжением в Газу, погибло более 30 тыс. человек, в основном женщины и дети, согласно данным Министерства здравоохранения Газы.

Остин подчеркнул необходимость прекращения огня и снижения числа жертв среди гражданского населения в Газе.

Тем временем президент США Джо Байден выразил сомнения в прекращении огня в Газе к понедельнику и указал на осложнение переговоров после инцидента со стрельбой в пункте оказания помощи. Глава Соединенных Штатов признал, что сроки, на которые он надеялся, могли быть чересчур оптимистичными.

«Надежда никогда не умирает. Я провел телефонные разговоры с лидерами региона. Возможно, прекращение огня не произойдет именно в этот понедельник, но я все еще надеюсь на это», — заявил глава США, отвечая на вопросы журналистов в саду Белого дома перед отъездом в Техас.

Байден заявил, что США рассматривают «противоречивые версии» событий вокруг стрельбы, в результате которой погибли 104 человека и были ранены более 700.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о гибели 104 человек и ранении более 700 в результате стрельбы израильских войск по толпе у пункта распределения гуманитарной помощи.

Израильская сторона подтвердила стрельбу по толпе, ссылаясь на «угрозу для своих войск», в то время как офис премьер-министра Израиля указал на жертвы, вызванные давкой у грузовиков с гумпомощью.