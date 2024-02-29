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Ходжалы раскрывает мрачные тайны
В обнаруженном массовом захоронении в Ходжалы найдены останки детей
Ходжалы раскрывает мрачные тайны
Найденные останки в Ходжалы / Фото: Генпрокуратура Азербайджана / Others
29 февраля 2024 г.

Из Ходжалинского массового захоронения извлечены останки еще одного несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Эта мрачная находка подтверждает, что в массовом захоронении, обнаруженном возле бывшей ковровой фабрики, похоронены как минимум пять человек, включая двух детей. «На указанной территории сегодня были обнаружены останки еще одного несовершеннолетнего, тем самым установлено, что человеческие останки, найденные при раскопках вблизи бывшей ковровой фабрики, принадлежат как минимум 5 лицам (из них 2 несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

Работы по осмотру территории продолжаются с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков, а общественность будет информирована о ходе расследования, говорится в сообщении пресс-службы. Напомним, информация об обнаружении массового захоронения в Ходжалы впервые поступила 21 февраля, после чего на место были направлены специалисты из различных госведомств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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