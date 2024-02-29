Палестинские беженцы хранят ключи от разрушенных домов в надежде вернуться

Для палестинских беженцев ключи от их разрушенных домов, которые они вынуждены были покинуть из-за атак Израиля, стали символом надежды на возвращение на родину. Сотни палестинских семей, потерявших почти все и страдающих от нечеловеческих условий, в которых они оказались, хранят свои ключи и верят в возвращение. #Палестина #Газа #ключи #палестинцы #Израиль #беженцы #надежда #возвращение