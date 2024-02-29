ПОЛИТИКА
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Палестинские беженцы хранят ключи от разрушенных домов в надежде вернуться
Для палестинских беженцев ключи от их разрушенных домов, которые они вынуждены были покинуть из-за атак Израиля, стали символом надежды на возвращение на родину. Сотни палестинских семей, потерявших почти все и страдающих от нечеловеческих условий, в которых они оказались, хранят свои ключи и верят в возвращение. #Палестина #Газа #ключи #палестинцы #Израиль #беженцы #надежда #возвращение
Палестинские беженцы хранят ключи от разрушенных домов в надежде вернуться / Others
29 февраля 2024 г.
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