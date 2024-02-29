29 февраля Палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочном финансировании, предотвратив тем самым возможный шатдаун до конца недели. Законопроект, поддержанный обеими партиями, получил 320 голосов «за» против 99, с одобрением более половины республиканцев палаты.

Спикер палаты республиканец Майк Джонсон применил ускоренную процедуру голосования для преодоления внутрипартийного сопротивления, что требовало двух третей голосов для принятия законопроекта. Теперь для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Джо Байденом до 1 марта.

Законопроект предусматривает временное продолжение финансирования для шести еще не утвержденных бюджетных законопроектов, в том числе в областях торговли и энергетики, до 8 марта. Для остальных направлений, включая Пентагон, финансирование продлевается до 22 марта. Это дает законодателям время для окончательного согласования и принятия бюджетов на 2024 год.

Помимо обеспечения работы госучреждений, Конгресс США работает над принятием законопроекта о выделении 95 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В него также включена новая помощь Украине и Израилю, о которой просил президент Байден. Сенат уже одобрил законопроект, но его принятие в Палате представителей задерживается.

Ранее Майк Джонсон отметил, что вопрос дополнительного финансирования Украины будет рассмотрен после решения проблемы с федеральным бюджетом.