Армения постепенно отдаляется от России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал новые заявления, которые вызвали раздражение в Москве. Он объявил о «заморозке» членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кремль незамедлительно отреагировал на ситуацию, указав на недопонимание, вызванное заявлениями армянского руководства.

Пашинян связывает решение о приостановке членства Армении в ОДКБ с позицией организации во время второй Карабахской войны. Он подчеркивает, что пребывание в этом военном блоке не приносит Армении никакой пользы. Пашинян указывает, что за последние 30 лет Армения дважды вела войну с Азербайджаном. Он обвиняет Азербайджан в неготовности следовать принципам, необходимым для долгосрочного мирного соглашения, и в подготовке к новой агрессии. Пашинян также отмечает, что в ОДКБ не предпринимает никаких действий в связи с этим.

Пашинян также высказался о неэффективности ОДКБ для Армении: «По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил армянский премьер.

О закрытии российской военной базы в Армении Пашинян заявил, что на данный момент переговоры по этому вопросу не ведутся. Спикер парламента Армении Ален Симонян предложил прекратить деятельность Пограничных войск ФСБ России в аэропорту «Звартноц». Он подчеркнул, что Армения способна самостоятельно защищать свои границы.

«Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они [российские пограничники] защитят наши границы», — высказался глава парламента, поставив под сомнение необходимость внешней поддержки.

Спор Пашиняна с ОДКБ и Россией имеет многогранную подоплеку, выходящую за рамки карабахского вопроса. Его отношение к России было неоднозначным как до, так и после его прихода к власти. Пашинян позиционирует Армению как страну, ориентированную на Европейский союз и атлантические альянсы, а не на российские интеграционные проекты.

В вопросе Карабаха Пашинян неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана, утверждая, что территории Карабаха юридически ему принадлежат. Он также высказывался в поддержку открытия Зангезурского коридора.

Используя карабахский вопрос и позицию ОДКБ в этой войне как катализатор, Пашинян стремится выйти из-под влияния России, пересмотреть стратегические соглашения с Москвой, а также ускорить сближение с западным блоком.

Закулисье дела

Приход Пашиняна к власти в 2018 году ознаменовался не только свержением Сержа Саркисяна — союзника Роберта Кочаряна и близкого друга Владимира Путина, но и началом разногласий между Пашиняном и Москвой.

Став премьер-министром, Пашинян получил серьезную поддержку со стороны Запада, особенно США и Франции. Великобритания даже просила Азербайджан дать Пашиняну время и использовать мирную риторику, желая укрепить позиции и власть Пашиняна в стране.

При Пашиняне был арестован лояльный друг президента РФ и экс-глава Армении Роберт Кочарян. Против Сержа Саркисяна также было начато расследование по обвинению в коррупции.

Пренебрегая московскими предостережениями, ереванское правительство не только проигнорировало их, но и арестовало пророссийского главу армянской разведки, а также инициировало масштабные операции против кадров, симпатизирующих России. Пашинян зашел настолько далеко, что озвучил возможность рассекречивания архивов, включая церковные, с целью разоблачения шпионов, действующих в интересах иностранных держав. Это означает, что он готов обнародовать имена семей и сотрудников, связанных с КГБ со времен Советского Союза.

Несмотря на личное предупреждение от Путина, Пашинян не только не свернул чистки среди пророссийских кадров, но и продолжил курс на отдаление от Москвы. Российские школы и СМИ в Армении были закрыты, а российские бизнесмены депортированы из Еревана. Кульминацией стало подписание Ереваном соглашения о «Восточном партнерстве» с Европейским Союзом. Стоит отметить, что ранее Грузия, Украина и Молдова, подписавшие аналогичные соглашения, столкнулись с серьезным противостоянием со стороны Москвы, вплоть до военных действий.

Еще до начала Карабахской войны Пашинян взял курс на дистанцирование от России. Представить страну, состоящую в НАТО, членом ОДКБ или Евразийского экономического союза, нереально. Как нереально представить и Армению, связанную рамками ОДКБ, в тесном сотрудничестве с Западом и НАТО.

Кроме того, членство Армении в ОДКБ несовместимо с серьезным сотрудничеством с Западом и НАТО. Пашинян, используя различные предлоги, дистанцируется от России и выходит из-под ее влияния в рамках этих организаций.

Пашинян не только высказался против российских баз и двусторонних альянсов с Ереваном, но и заявил, что из-за «объективных и субъективных причин» Россия не способна удовлетворить потребности Армении в безопасности. Правительство Армении использует как карабахский вопрос, так и войну в Украине как предлоги для дистанцирования от России.

На фоне антироссийских заявлений Пашиняна поддержку Армении выражает президент Франции Макрон. Во время встречи с Пашиняном в Елисейском дворце он заявил о готовности Франции оказать Армении всестороннюю военную и экономическую помощь.

Таким образом, с момента своего избрания премьером Пашинян последовательно дистанцируется от России, сближаясь с Западом. Карабахский вопрос, повторные военные действия между Азербайджаном и Арменией, неэффективность ОДКБ и другие факторы лишь подкрепляют этот курс.

Правительство Пашиняна видит будущее Армении не в российском альянсе, а в интеграции с Западом, подобно тому, как это видел лидер Грузии Саакашвили. Успешность этого курса покажет время.