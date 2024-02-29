Министерство иностранных дел Турции выступило с резким обвинением в адрес Израиля, заявив, что нападение на палестинцев, ожидающих гуманитарной помощи, является частью сознательных действий по уничтожению палестинского народа.

«Нападение на невинных гражданских, стоящих в очереди за помощью, служит доказательством стремления к сознательному и массовому уничтожению палестинского народа, обреченного Израилем на голодную смерть», — говорится в сообщении МИД Турции.

Согласно заявлению МИД Турции, последнее нападение Израиля в Газе, в результате которого на площади Набулси погибли и были ранены сотни палестинцев, добавило «новое пятно» к его преступлениям против человечности. В заявлении подчеркивается: «Израиль должен немедленно прекратить военную операцию в Газе, но у израильского правительства не хватает здравого смысла и совести, чтобы принять это решение».

Министерство призвало международное сообщество и тех, кто может повлиять на Израиль, прекратить насилие в Газе, предупредив о возможных глобальных последствиях текущего конфликта.

Согласно палестинскому Минздраву, в результате удара по группе людей, ожидавших выдачи гуманитарной помощи в южной части Газы, 112 человек погибли, 760 получили ранения.