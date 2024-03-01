Согласно дипломатическим источникам, в третьем Анталийском дипломатическом форуме, стартующем в четверг, примут участие около 4500 человек.

Среди них 19 глав государств, 73 министра и 57 международных представителей. Форум под названием «Дипломатия на фоне кризисов» будет посвящен актуальным глобальным проблемам, в том числе климату, миграции, исламофобии, торговым войнам и искусственному интеллекту.

В форуме помимо политиков и дипломатов примут участие студенты, ученые, представители деловых кругов и гражданского общества.

После открытия состоится панель лидеров под тем же названием, что и тема года — «Дипломатия на фоне кризисов». В составе панели выступят президенты Болгарии, Косово, Сомали и Джибути. Форум будет включать региональные сессии по Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Панель по балканским вопросам объединит министров иностранных дел Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, а также в ней примет участие специальный представитель Великобритании на Балканах. Они обсудят вызовы и возможности в регионе.

Две панели затронут Евразию и тюркский мир. Институционализация Тюркского совета, его модернизация, а также расширение сотрудничества в рамках организации станут предметом обсуждения на уровне министров.

Специальная региональная сессия будет посвящена Африке. Одна из панелей сфокусируется на регионе Сахель, в последнее время пребывающем в центре внимания из-за кризисов. Вторая панель обсудит будущую роль Африки в мире.

Панель Группы по связям с Газой под руководством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет посвящена обсуждению палестинского вопроса и продолжающейся трагедии в Газе. В планируемой встрече примут участие заместитель премьер-министра Иордании, министры иностранных дел Палестины, Египта и Саудовской Аравии.