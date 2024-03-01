Проигрыш Украины на поле боя приведет к дальнейшему военному столкновению России и НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате.

По его оценке, даже если Украина будет повержена и сдастся, это не остановит амбиции президента РФ Владимира Путина, он предпримет агрессивные шаги против других стран региона, в частности, стран Балтии.

Министр подчеркнул, что важно не допустить сценарий, «где одна страна может перерисовывать границы своих соседей и незаконно захватывать их суверенные территории».

В этой связи министр призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине. По его словам, поддержка Киева со стороны США на самом деле нужна западным странам: она гарантирует безопасность как для Вашингтона, так и для его союзников по НАТО.

Затягивание с отправкой помощи Киеву может негативно сказаться на моральном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также подорвать авторитет США как надежного партнера.

Слушание в Сенате в основном было посвящено госпитализации главы Пентагона в начале года из-за обнаруженного рака простаты (о госпитализации министр заранее не уведомил ни президента США, ни Конгресс). Однако законодатели также задавали вопросы о военной поддержке Украины и ее перспективах на поле боя, особенно после падения Авдеевки.

На прошлой неделе Киев попросил Конгресс утвердить пакет помощи в течение месяца, чтобы не допустить дальнейшего поражения на востоке. Палата представителей США до сих пор не согласовала пакет помощи, представленный Джо Байденом. Речь идет о выделении Украине в этом году более $60 млрд. Республиканцы против этого шага, утверждая, что Вашингтон за два года войны выделил Киеву достаточно средств.