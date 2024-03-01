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США снова выгораживают Израиль
Вашингтон заблокировал заявление Совбеза ООН с осуждением израильского удара по пункту раздачи гуманитарной помощи в Газе
США снова выгораживают Израиль
Reuters / Reuters
1 марта 2024 г.

США наложили вето на заявление Совбеза ООН, обвиняющее Израиль в убийстве более 112 палестинцев в городе Ан-Наблуси на юге Газы. Израильские танки 29 февраля открыли прямой огонь по безоружным мирным жителям, ожидающим раздачи гуманитарной помощи. Более 760 человек пострадали.

Алжир призвал к экстренному заседанию Совбеза ООН, его заявку поддержали все остальные страны мусульманского мира. Однако США заблокировали рассмотрение заявления на полях Совбеза, чтобы не допустить обвинение в адрес израильских сил.

Палестинский постпред при ООН Рияд Мансур сообщил журналистам, что 14 из 15 членов Совбеза поддержали заявление, предложенное Алжиром. Против выступили только США, что в очередной раз вызвало негативную реакцию всех остальных членов Совета.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд сообщил, что Вашингтон отказался поддержать заявление, поскольку якобы «не располагает всеми фактами с места событий — в этом проблема».

Дипломат отметил наличие противоречивых отчетов и заявил, что США пытаются собрать все факты, включая «обстоятельства гибели людей».

Вуд заявил, что американские дипломаты работают «над поиском формулировки, с которой смогли бы согласиться все».

21 февраля США точно так же отклонили резолюцию Алжира с призывом к немедленному прекращению огня в Газе. Все члены Совбеза ООН, включая ближайших союзников Вашингтона — Францию и Швейцарию — поддержали инициативу. Великобритания воздержалась. Такое решение США еще сильнее подорвало репутацию американцев в организации — с самого начала конфликта страны Глобального Юга обвиняют Вашингтон в односторонней поддержке Израиля.

Общее число погибших жителей Газы превысило 30 тыс. человек. Израиль с октября заблокировал все поставки продовольствия, топлива, медикаментов в Газу, оставив ее население, особенно жителей северной Газы, на грани голодной смерти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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