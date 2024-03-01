Израильские военные открыли огонь по толпе голодных палестинцев

Израильские военные открыли огонь по толпе голодных палестинцев, которые собрались на берегу в ожидании продовольственной помощи. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как сотни люди бросились бежать в разные стороны, спасаясь от выстрелов. Ранее сообщалось, что израильские военные также открыли огонь по толпам голодающих палестинцев, которые собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным министерства здравоохранения эксклава, по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #израильипалестина #палестинцы #военные #израильтяне #евреи #огонь #голод #еда #помощь #гумпомощь #стрельба #palestine #gaza #israel #trtrussian