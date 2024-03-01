Турция обвинила Израиль в совершении «еще одного преступления против человечности» и обречении жителей Газы на голод, поскольку мирные жители находятся в «ситуации истощающихся запасов продовольствия».

«Тот факт, что Израиль <…> выбрал в качестве мишени невинных гражданских лиц, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, свидетельствует о сознательном стремлении уничтожить палестинский народ», — заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Президент США Джо Байден заявил, что инцидент осложнит переговоры о прекращении огня в пятимесячной войне, а Белый дом назвал трагедию «чрезвычайно тревожной».

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что Соединенные Штаты «срочно ищут дополнительную информацию о том, что именно произошло».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил инцидент и был «потрясен трагическими человеческими жертвами». Его пресс-секретарь добавил, что «мирные жители Газы нуждаются в срочной помощи, в том числе на осажденном севере, куда Организация Объединенных Наций не может доставить помощь уже более недели».

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое «самое решительное осуждение» убийств. Он написал об этом в социальных сетях.

Представители МИД Франции заявили, что «огонь израильских солдат по мирным жителям, пытающимся получить доступ к продовольствию, не имеет оправдания».

«Я в ужасе от новостей об очередной резне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи», — прокомментировал событие глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель в посте на медиаплатформе X.

Министерство иностранных дел Катара осудило «самым решительным образом чудовищную резню, совершенную израильской оккупацией», призвав к «срочным международным действиям» для прекращения боевых действий в Газе. Оно также предупредило, что «пренебрежение Израилем жизнями палестинцев в конечном итоге подорвет международные усилия, направленные на реализацию решения о двух государствах, и тем самым откроет путь для расширения цикла насилия в регионе».

«Более 100 палестинских граждан, стоявших в очереди за гуманитарной помощью на улице Аль-Рашид в Газе, погибли, более 800 человек получили ранения в результате варварского нападения сионистского режима», — заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани на медиаплатформе X.

«Рана Газы не будет стерта из памяти свободных людей мира, и позор поддержки и молчания в отношении массового убийства и геноцида палестинцев преступным сионистским режимом будет очевиден на лбах лживых поборников прав человека в США и Европе», — добавил Канаани.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил то, что он назвал «геноцидом» палестинского народа, и приостановил закупки оружия у Израиля, основного поставщика сил безопасности его страны.

Изабель Дефурни, президент организации «Врачи без границ», назвала ситуацию «поистине ужасающей».

«Плохие телекоммуникационные условия мешают нам связаться с медицинским персоналом на севере Газы. Общая ситуация, особенно на севере — катастрофическая. Мы считаем Израиль ответственным за ситуацию лишений и отчаяния, царящую в Газе», — сообщила Дефурни.