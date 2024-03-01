ПОЛИТИКА
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Ветераны армии США жгут униформу в знак протеста против войны Израиля в Газе
Группа ветеранов вооруженных сил США сожгла свою форму в знак протеста против войны Израиля в Газе. Протестные настроения вызвала смерть летчика Аарона Бушнелла, который совершил акт самосожжения у посольства Израиля в Вашингтоне 25 февраля, заявив, что не хочет становиться «соучастником геноцида». #trtнарусском #сша #военные #протест #война #палестина #газа #израиль #американцы #вашингтон #геноцид #байден #trtrussian
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1 марта 2024 г.
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