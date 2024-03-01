Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила «РИА Новости», что Россия обладает всеми ДНК, необходимыми для идентификации погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Москва выразила готовность передать Киеву тела погибших.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. <…> Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — отметила Москалькова.

Она также уточнила, что находится в контакте с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении: «Он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы».

24 января военно-транспортный Ил-76 ВКС России был сбит над Белгородской областью. Россия утверждает, что самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, все находившиеся на борту погибли.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «преступлением», указав на осведомленность украинской стороны о перевозке военнослужащих для обмена и выразил желание провести международное расследование.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, так как Россия отказывается показывать тела погибших.

2 февраля Главное управление разведки Украины сообщило о запросе к Москве по поводу передачи тел погибших, в то время как 9 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии украинских военнопленных на борту и призвал не делать категоричных заявлений о причинах крушения.