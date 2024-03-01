Власти Украины обеспокоены тем, что российское наступление может получить значительный импульс к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов. Такую оценку дают источники агентства Bloomberg.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дают все более мрачные оценки ситуации: Россия наращивает атаки и производство боеприпасов, а также закупки артиллерии у дружественных ей стран — Ирана и Северной Кореи.

В то же время Украина страдает от нехватки вооружений. ЕС так и не смог выполнить обещания поставить к 1 марту 1 млн артиллерийских боеприпасов. Страны Запада пока так и не поставили Киеву истребители и обещанные системы ПВО.

Потому ВСУ не исключают возможного прорыва обороны страны к лету, сообщает агентство со ссылкой на данные разведки Украины.

Опасения властей Украины усиливаются в связи с тем, что за последний месяц ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в Донецкой области, включая Авдеевку, Северное, Победу, Ласточкино и Петровское. Также ранее разведка Украины сообщила, что РФ планирует провести диверсионную операцию «‎Майдан-3»‎ по внесению политического хаоса в высшем руководстве страны.

«Эти потери должны послужить тревожным сигналом для союзников Украины», — констатировал в беседе с изданием неназванный чиновник из ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский на конференции во вторую годовщину российского вторжения заявил, что РФ намерена осуществить новую наступательную операцию в мае-июне. По его словам, это время станет сложнейшим для Украины, во многом из-за споров в Конгрессе США, где происходят «колебания, которые влияют на некоторые страны». Законодатели Палаты представителей до сих пор не согласовали финансирование Украины — законопроект, выдвинутый президентом США Джо Байденом и одобренный верхней палатой Конгресса, предполагает выделение Киеву $60 млрд.

В феврале власти Чехии заявили, что на фоне нехватки европейских вооружений ЕС может быть вынужден начать закупать боеприпасы для Киева у третьих государств, в частности, у Турции, Южной Кореи и ЮАР.