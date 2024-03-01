Франция летом передаст Украине 100 беспилотников от французской компании Delair, сообщил 29 февраля глава Минобороны Пятой республики Себастьян Лекорню.

Всего же власти страны заказали у оборонной фирмы 2 тыс. удаленно эксплуатируемых боеприпасов (их также называют дронами-камикадзе). При этом министр не уточнил, сколько из этих беспилотников получит Украина, а сколько будут переданы вооруженным силам Франции.

Дроны стали ключевым инструментом Вооруженных сил Украины (ВСУ), они помогли обеспечить стратегическое превосходство украинских военных во время наступления в Херсонской и Харьковской областях в 2022 и 2023 годах. В обращении 29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева производство своих беспилотников станет главным приоритетом на 2024 год.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что интенсивность использования беспилотников и заградительных минных полей «сделала невозможными‎»‎ масштабные наступательные операции на востоке Украины для ВС РФ. С другой стороны, Москва использовала ту же стратегию: многокилометровые минные поля в Харьковской и Донецкой областях не позволили ВСУ прорвать российскую оборону во время контрнаступления летом-осенью 2023 года. Буданов также заявил о важности электронных систем ПВО, способных обнаруживать и сбивать беспилотники.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел саммит по Украине в Париже, на который прибыли 20 глав европейских государств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуду.

Во время саммита Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск в Украину для охраны европейских границ. При этом другие члены НАТО, включая США, Великобританию и Германию, резко раскритиковали это предложение. Однако Макрона поддержали Эстония и Литва.

В Госдуме РФ предупредили Макрона, что отправленные в Украину западные войска ждет та же участь, что и армию Наполеона.