Немецкий канцлер столкнулся с негативной реакцией после того, как заявил, что Париж и Лондон помогают украинским военнослужащим в «наведении» ракет.

Председатель Комитета по иностранным делам парламента Великобритании Алисия Кернс назвала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что британский и французский персонал управляет крылатыми ракетами, переданными Украине, являются «неправильными, безответственными» и «пощечиной союзникам».

Выступая перед журналистами в Берлине ранее на этой неделе, Шольц оправдал свой отказ отправлять Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявив, что для их программирования может потребоваться присутствие немецких войск в Украине. Это, по мнению Шольца, сделало бы Германию активным участником конфликта.

«Это очень дальнобойное оружие», — сказал Шольц о Taurus.

«То, что делают британцы и французы с точки зрения наведения целей и поддержки управления, не может быть сделано в Германии».

Ракеты Taurus имеют способность уничтожать укрепленные объекты и инфраструктуру и достигать глубокого тыла противника.

В 2023 году правительство Великобритании подтвердило, что отправило Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, этому примеру последовала вскоре и Франция, отправившая аналогичные французские ракеты SCALP.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Шольц — «не тот человек, не на той работе и в не то время».

Хотя британские официальные лица ранее призывали к размещению в Украине некоторого числа инструкторов на ограниченной основе, официально Лондон заявляет, что только Киев отвечает за эксплуатацию ракет.

«Использование Украиной Storm Shadow и ее процессы наведения на цель являются делом Вооруженных сил Украины и успешно оказывают давление на российские силы», — заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Правительство Франции пока не дало официальных комментариев, но депутат Бенджамин Хаддад от партии президента Эммануэля Макрона «Ренессанс» написал в сети X, что слова канцлера создали «дипломатический кризис» с Лондоном.

«Похоже, Шольц заботится о своих британских союзниках так же мало (или даже меньше), как и о французах.

Тем не менее есть и положительный момент: он невольно помогает сломать табу на присутствие сил стран-членов НАТО в Украине», — написал в сети X Франсуа Эйсбур, старший советник лондонского Международного института стратегических исследований.

Шольц столкнулся с критикой и у себя дома, в том числе со стороны своей правящей коалиции, из-за отказа уступить в вопросе предоставления Украине ракет Taurus.