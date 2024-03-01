Жители Газы едят кактус, чтобы не умереть от голода

На севере Газы, куда практически не поступает гуманитарная помощь, люди начали есть листья кактуса. Около 600 тыс. человек в секторе Газа — это четверть населения эксклава — уже сейчас находятся в одном шаге от массового голода, заявили в представительстве ООН по оказанию помощи. #trtнарусском #палестина #кактус #газа #израиль #израильипалестина #голод #еда #палестинцы #оон #израильтяне #евреи #гумпомощь #дефицит #пища #палестинскаяеда #питание #palestine #gaza #israel #trtrussian