ПОЛИТИКА
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Жители Газы едят кактус, чтобы не умереть от голода
На севере Газы, куда практически не поступает гуманитарная помощь, люди начали есть листья кактуса. Около 600 тыс. человек в секторе Газа — это четверть населения эксклава — уже сейчас находятся в одном шаге от массового голода, заявили в представительстве ООН по оказанию помощи. #trtнарусском #палестина #кактус #газа #израиль #израильипалестина #голод #еда #палестинцы #оон #израильтяне #евреи #гумпомощь #дефицит #пища #палестинскаяеда #питание #palestine #gaza #israel #trtrussian
бтьбить / Others
1 марта 2024 г.
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