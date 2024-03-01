Представители администрации и разведки считают, что наземное вторжение Израиля на территорию Ливана может произойти в конце весны или начале лета. Хотя окончательное решение Израилем еще не принято, CNN сообщает, что администрация Байдена встревожена ситуацией. Перспективе вторжения уделено специальное время на брифинге по разведке для высокопоставленных чиновников.

Предполагается, что израильская военная операция может произойти в ближайшие «недели или месяцы».

Продолжающиеся ежедневные трансграничные удары, которыми обмениваются Израиль и «Хезболла», уже привели к перемещению десятков тысяч ливанских и израильских граждан.

На фоне продолжающихся дискуссий о приостановке конфликта в Газе администрация Байдена ведет параллельные переговоры с израильскими и ливанскими официальными лицами. В случае успеха эти переговоры могут привести к созданию буферной зоны на юге Ливана, что может отсрочить вторжение Израиля.

Некоторые члены израильского правительства рассматривают вторжение как способ ведения переговоров, другие называют ее «военной необходимостью».

Многие также утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в продлении боевых действий, поскольку прекращение конфликтов может привести к концу его правления.

«Как только война закончится, пройдет срок его полномочий», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

«Поэтому ему нужно поддерживать впечатление, что Израиль еще находится в середине военной кампании. В попытках предотвратить потерю власти», — добавил он.