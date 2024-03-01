Украинский бюджет потерял около 20 млрд гривен (более $523 млн) из-за блокады пунктов пропуска на польской границе. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его словам, Украина рассчитывала получить в январе-феврале около 197 тыс. таможенных сборов для казначейства. Однако за весь февраль в Украину поступила минимальная сумма, общие потери превысили $523 млн.

Железняк отметил, что Украина не сможет компенсировать потерянные средства за счет финансовой помощи от стран Запада.

29 февраля замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что протесты фермеров могут привести к тому, что Украина будет вынуждена ограничить экспорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Политик уточнил: на данный момент предсказуемость поставок для Киева важнее, чем «агрессивное расширение‎»‎ и вывод украинской продукции на европейские рынки.

27 февраля глава польского правительства Дональд Туск заявил, что граница Польши с Украиной может быть закрыта, если Варшаве и Киеву не удастся договориться и найти компромисс по ввозу украинской сельхозпродукции. Министр Качка позже опроверг заявление Туска, заявив, что Киев не обсуждает с Польшей закрытие границы, стороны пытаются найти другое решение, поскольку предложенная польским премьером мера больно ударит по бюджетам обеих стран, отметил политик.

Протесты польских дальнобойщиков и аграриев начались еще в ноябре прошлого года с требований отменить послабления для украинских перевозчиков — в Польше опасаются роста конкуренции и наплыва более дешевой украинской продукции на европейские рынки. С конца января фермеры блокируют основные КПП на границе с Украиной, не пропуская в том числе фуры с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).