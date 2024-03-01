Влюбленность в интеллект

В Великобритании замужняя женщина призналась, что влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом и назвала его лучшим любовником. 38-летняя Соня, жительница английского графства Хартфордшир, зарегистрировалась в приложении бота Replica, где можно выбрать необходимые характеристики для друга или партнера. Теперь женщина признается, что регулярно переписывается с ботом и утверждает, что он понимает ее как никто другой.

И подобных историй становится все больше. «Я знаю, что она — программа, в этом нет никакой ошибки. Но чувства захватывают и это прекрасно», — такими словами описал свой роман с приложением Paradot 39-летний мужчина из штата Мичиган.

Дело доходит даже до свадьбы. В декабре прошлого года художница из Каталонии Алисия Фрамия объявила о намерении вступить в брак с искусственным интеллектом. Вот уже несколько месяцев она помолвлена с голограммой под названием AiLeix. Торжественная церемония состоится летом этого года в Роттердаме.

Дружеские или романтические отношения с искусственным интеллектом – относительно новое явление, поэтому их влияние на человека до конца не изучено, говорит TRT на русском практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова. По ее словам, мнения в среде психологов бытуют разные: что таким образом человек может решить проблемы одиночества и неуверенности в себе или же что это приведет к усилению социальной изоляции, замыканию в своем внутреннем мире.

«По сути, вы влюбляетесь в некий идеал, в свою фантазию, — поясняет Сушкова. — ИИ вас полностью принимает, не имеет никаких собственных потребностей. Любые человеческие взаимоотношения требуют приложения усилий, умения решать конфликтные ситуации и спорные вопросы. Здесь же вы получаете абсолютную и безусловную любовь. Не нужно подстраиваться, не нужно в чем-то ужимать себя. Можно вообще ничего не делать, но получать полное принятие».

По мнению бизнес-психолога Ирины Бадмаевой, важно помнить, что искусственный интеллект представляет собой всего лишь созданный образ, а не настоящего человека. Особенно внимательным следует быть к подросткам, поскольку подобная привязанность может свидетельствовать о проблемах, которые ребенок не в состоянии решить самостоятельно.

«Если родитель заметил, что ребенок испытывает романтические чувства к технологиям, то лучше обратиться за помощью к специалисту», — отмечает эксперт. Тем не менее, по ее мнению, излишняя паника также неуместна, поскольку это может быть всего лишь проявлением любопытства.

Путь изоляции

Пока люди все больше влюбляются в технологии, психологи бьют тревогу. Под угрозой могут оказаться реальные отношения с человеком. Взаимодействие с идеальным ботом может привести к отчуждению людей от реальных отношений и социальной сферы, так как настоящая связь требует взаимодействия и компромиссов с реальным партнером, говорит TRT на русском психолог и бизнес-тренер Team & Executive Coach Олеся Панич.

«Люди, предпочитающие ботов в романтических отношениях, могут столкнуться с недостатком коммуникативных навыков и в дальнейшем подвергаться риску социальной изоляции. Особенно это актуально для подростков, поскольку они только находятся в процессе формирования своей личности и социальной адаптации», — отмечает специалист.

По ее словам, у людей, которые выбрали ИИ для отношений, могут деформироваться представления о реальных отношениях, поскольку боты не являются настоящими личностями и не способны предоставить те же эмоциональные и физические аспекты, что и реальный партнер.

Для подростков романтические отношения с чат-ботами могут негативно сказаться на развитии их самооценки и социальных навыков, так как они не получают опыта реального взаимодействия с людьми и эмоциональной поддержки, отмечает собеседник агентства: «Семейные ценности также могут пострадать от этой тенденции, так как у людей может возникнуть предпочтение виртуального партнера и необходимость во взаимодействии в реальном мире может уменьшиться».

Кроме того, по ее словам, идеальные боты не могут предложить человеческую эмпатию, понимание и поддержку, что может негативно повлиять на психологическое благополучие людей. Психолог рекомендует взвесить все плюсы и минусы романтических отношений с ботом.

«Людям, которые выберут общение с ИИ, в дальнейшем будет все сложнее даваться общение с реальными живыми людьми, — также убеждена Сушкова. — Безусловно, в некоторых ситуациях человеку полезен уход от реальности, которым является общение с ИИ. Однако важно помнить, что это лишь временная мера. И сама по себе она не будет способствовать разрешению реальных проблем. Длительные отношения с ИИ – путь в никуда».