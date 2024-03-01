ПОЛИТИКА
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Более 100 палестинцев погибли при раздаче гумпомощи в Газе
По меньшей мере 112 человек погибли при раздаче гуманитарной помощи на севере Газы, еще 760 ранены. По информации очевидцев, израильские военные открыли огонь по людям, но в Тель-Авиве утверждают, что они погибли из-за того, что водители грузовиков врезались в толпу. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #израильипалестина #палестинцы #военные #израильтяне #евреи #грузовик #тельавив #еда #помощь #гумпомощь #palestine #gaza #israel #trtrussian
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1 марта 2024 г.
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