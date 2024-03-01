ПОЛИТИКА
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Димаш Кудайберген: в Казахстане широко распространено творчество турецких исполнителей
В Турции состоится концерт на 40 тыс. человек всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, который прославился благодаря большому диапазону в 6 октав. #trtнарусском #димаш #турция #стамбул #казахстан #димашвтурции #кудайберген #концерт #певец #исполнитель #музыка #казах #творчество #концертвстамбуле #казахскаямузыка #trtrussian
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1 марта 2024 г.
Истории
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