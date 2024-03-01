Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан выступил перед участниками Анталийского дипломатического форума. Он подчеркнул необходимость в дипломатии в преодолении современных вызовов.

«Сегодня мы сталкиваемся с дипломатией, которая выходит далеко за рамки межгосударственных отношений. Новые участники, новые методы, новые платформы и даже новые вопросы изменили дипломатию. Что не изменилось, так это необходимость дипломатии», — сказал он.

«В то время как многополярная международная система становится все более открытой, практика достижения результатов с помощью грубой силы становится все более заметной. От Африки до Латинской Америки, от Европы до Азии и Ближнего Востока растет потребность в консенсусном решении проблем», — заметил он, предложив использовать площадку форума для поиска таких подходов.

«Нынешний международный порядок не обеспечивает мира, стабильности, справедливости и равенства. В этот период, когда необходимы сильные институты и партнерские отношения, очевидно, что международная система постепенно ослабевает. <…> Однако мы знаем, что ни один порядок, не основанный на справедливости, не может быть постоянным», — заявил министр Фидан, добавив, что Турция «всегда вносит конструктивный вклад в решение проблем и демонстрирует принципиальную и эффективную позицию перед лицом кризисов и конфликтов» и «борется за создание эффективного, справедливого и инклюзивного международного порядка, который устранит глобальную несправедливость».

Он также назвал события в Газе «ярчайшим свидетельством кризиса легитимности международной системы», который неминуемо влечет за собой «рост насилия и жестокости».

«Дипломатия нужна нам прямо сейчас», — призвал глава МИД Турции.

«Исламский мир стоит, глобальный Юг стоит, совестливые люди Запада стоят, все, кто отстаивает человеческие ценности, стоят за немедленное прекращение резни в Газе. Но виновные в бойне слепы и глухи к этому крику», — добавил министр.

«Сегодня, когда мы говорим о кризисе международной системы, мы говорим не об абстрактной концепции. Мы говорим о реальности, где крики угнетенных и крики тех, кто хочет справедливости, вбиваются день за днем, момент за моментом, как гвозди в гроб этой системы, которая не производит решений» — заключил Фидан, призвав дипломатическое сообщество приступить к усилиям «как можно скорее, чтобы предотвратить массовое насилие».