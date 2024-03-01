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Ученые: в Антарктиде за три года растаяло льда размером с Турцию
За последние три года площадь льда в Антарктиде сократилась на 785 тыс. квадратных километров, что эквивалентно размерам Турции. Об этом сообщили участники 8-й турецкой национальной антарктической научной экспедиции. По словам ученых, таяние льда такими темпами может привести к увеличению количества водяного пара в атмосфере и повышению концентрации парниковых газов, что потенциально может ускорить глобальное изменение климата. #trtнарусском #турция #антарктика #антарктида #лед #потепление #климат #таетлед #ученые #изменениеклимата #экология #северныйполюс #наука #прогноз #ученые #таениельда #ледник #trtrussian
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1 марта 2024 г.
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