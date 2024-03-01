В Москве сотни человек пришли проститься с Алексеем Навальным

Сотни человек пришли сегодня проститься с российским оппозиционером Алексеем Навальным, тело которого привезли к церкви «Утоли моя печали» в Москве, где проходит отпевание политика. Очередь растянулась на километр. Люди скандировали «Навальный» и аплодировали. Похоронят оппозиционера сегодня на Борисовском кладбище. Алексей Навальный умер 15 февраля в колонии строгого режима «Полярный волк» на Ямале. #trtнарусском #навальный #похороны #россия #алексейнавальный #оппозиционер #смертьнавального #прощание #церковь #москва #отпевание #политика #борисовскоекладбище #колония #путин #кремль #trtrussian