ПОЛИТИКА
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В Москве сотни человек пришли проститься с Алексеем Навальным
Сотни человек пришли сегодня проститься с российским оппозиционером Алексеем Навальным, тело которого привезли к церкви «Утоли моя печали» в Москве, где проходит отпевание политика. Очередь растянулась на километр. Люди скандировали «Навальный» и аплодировали. Похоронят оппозиционера сегодня на Борисовском кладбище. Алексей Навальный умер 15 февраля в колонии строгого режима «Полярный волк» на Ямале. #trtнарусском #навальный #похороны #россия #алексейнавальный #оппозиционер #смертьнавального #прощание #церковь #москва #отпевание #политика #борисовскоекладбище #колония #путин #кремль #trtrussian
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1 марта 2024 г.
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