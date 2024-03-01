В своей речи, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анталия становится центром мировой дипломатии благодаря проходящему форуму, на котором собрались тысячи участников из различных сфер общества.

Президент Турции обратил внимание на серьезные вызовы, стоящие перед мировым сообществом, включая рост экономического неравенства между странами, ужесточение военных конфликтов и продолжение колониальной политики.

Эрдоган выразил опасение относительно текущего состояния международной системы, отметив ее неспособность выполнять даже минимальные обязательства из-за отсутствия солидарности, справедливости и доверия.

«XXI век, как мы надеялись, должен был стать эпохой процветания, спокойствия, мира и свободы. Но вопреки нашим ожиданиям, он постепенно превращается в «эпоху кризисов». Международный порядок «основанный на правилах», о котором все говорят, теряет свой смысл. Сегодня это не более чем лозунг», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Эрдоган в своей речи отметил, что Турция играет ключевую роль в современных мировых событиях, внося значительный вклад в борьбу с многочисленными вызовами.

По словам турецкого лидера, Турция демонстрирует активную и разностороннюю политику, ориентированную на защиту своих интересов, сохранение мира и стабильности, а также решение глобальных проблем, таких как рост числа беженцев и изменение климата.

«Мы 40 лет боремся с террористической угрозой, с которой многие страны столкнулись в последние 5-10 лет. Мы единственная страна НАТО, которая сражалась с ДАЕШ до победы», — отметил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган выразил озабоченность враждебностью к исламу, проявляющейся в нападках на Священный Коран перед турецкими посольствами в Европе, и призвал к предотвращению этих провокаций.

Президент подчеркнул значимость дипломатии как основного инструмента для решения международных кризисов, а также выразил веру в силу диалога и сотрудничества в современном мире.

Реджеп Тайип Эрдоган обозначил готовность Турции продолжать свою активную роль в мировой политике и намерение сделать все возможное для обеспечения мира, стабильности и процветания не только для своих граждан, но и всего мирового сообщества.