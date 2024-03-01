На панели, состоявшейся в пятницу, участвовали министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики и министр иностранных дел Египта Самех Шукри, которые также являются членами «Контактной группы по Газе».

Представитель Египта заявил, что испытывает большое разочарование из-за невозможности предоставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе по причине сложной обстановки на месте.

Глава МИД Палестины в свою очередь выразил мнение, что Израиль не смог достичь ни одной из заявленных целей в войне против палестинцев. Дипломат отметил, что одной из незаявленных целей Израиля является полное уничтожение Газы и именно поэтому переговоры заходят в тупик.

Во время своей вступительной речи министр иностранных дел Турции заявил, что «исламский мир, Глобальный Юг и сознательные люди на Западе поддерживают Газу, в то время как виновные в резне игнорируют этот протест».

«Однако виновники резни остаются слепыми и глухими к этому протесту», — добавил Фидан.

Глава турецкого МИД отметил, что самосожжение американского солдата из-за того, что он не смог вынести соучастия в резне в Газе, является признаком кризиса легитимности международной системы.