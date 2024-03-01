По словам Владимира Зеленского, в этом году Украина получит от Нидерландов военную помощь на сумму 2 млрд евро. Дальнейшая поддержка будет предоставлена в течение следующих 10 лет.

Основное внимание будет уделено усилению военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, флота и дальнобойной артиллерии.

«Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждение ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности. Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО», – заявил украинский лидер.

Во время своего визита в Харьков Марк Рютте принял участие в брифинге, где присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Украины Рустем Умеров и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Это уже седьмое соглашение об оборонном сотрудничестве, заключенное Украиной с ее союзниками. Подобные договоры были ранее подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой.

В этих соглашениях, помимо финансовой помощи и поставок вооружений, также фиксируются позиции союзников по отношению к санкциям против России и механизмы экстренных консультаций в случае повторной военной агрессии против Украины.

Некоторые эксперты отмечают, что подписание двусторонних договоров между Украиной и ее партнерами может ускорить вступление Украины в НАТО.