Как отреагировал глава МИД России на идею Президента Франции отправить войска НАТО в Украину

Вот так глава МИД России отреагировал на вопрос журналиста TRT World об идее Президента Франции отправить западные войска в Украину. Ранее Эмманюэль Макрон, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже, допустил сценарий, при котором страны НАТО могут в будущем направить туда свои войска. Слова Президента Франции сразу же опротестовали лидеры правительств стран-союзниц. #trtнарусском #лавров #анталья #турция #россия #мид #франция #макрон #украина #войско #армия #trtrussian