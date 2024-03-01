ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как отреагировал глава МИД России на идею Президента Франции отправить войска НАТО в Украину
Вот так глава МИД России отреагировал на вопрос журналиста TRT World об идее Президента Франции отправить западные войска в Украину. Ранее Эмманюэль Макрон, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже, допустил сценарий, при котором страны НАТО могут в будущем направить туда свои войска. Слова Президента Франции сразу же опротестовали лидеры правительств стран-союзниц. #trtнарусском #лавров #анталья #турция #россия #мид #франция #макрон #украина #войско #армия #trtrussian
nmnbn / Others
1 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us