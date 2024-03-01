«Мы поддерживаем палестинский народ в Газе и других частях региона. Они сталкиваются с ужасными условиями, подвергая свою жизнь опасности из-за отсутствия доступа к достаточному количеству пищи и другим основным потребностям. Именно поэтому мы усиливаем нашу помощь им в этом году еще на 68 млн евро», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейское ведомство объявило о выделении дополнительных средств, которые увеличат общую сумму помощи для Ближневосточного агентства ООН по работе с палестинскими беженцами (БАПОР) до 150 млн евро в 2024 году. Это дополнение к ранее запланированным 82 млн евро поддержит миссию агентства в оказании помощи палестинским беженцам.

Согласно коммюнике, Еврокомиссия начнет выплату 50 млн евро из общего финансирования для БАПОР уже на следующей неделе. Кроме того, Еврокомиссия выделила 125 млн евро гуманитарной помощи палестинцам на 2024 год.

Отмечается, что решение о финансировании БАПОР было принято европейским ведомством после серьезных обвинений, выдвинутых 24 января, о причастности нескольких сотрудников БАПОР к операции ХАМАС 7 октября.

«БАПОР и комиссия сегодня подтвердили свое понимание по этим вопросам. На этой основе и после обмена письмами с БАПОР, подтверждающими его обязательства, комиссия приступит к выплате первого транша в размере 50 млн евро из 82 млн евро, предусмотренных для БАПОР на 2024 год. Второй и третий транши в размере 16 млн евро будут выделены в соответствии с реализацией этого соглашения», - говорится в документе Еврокомиссии.

С момента своего основания в 1950 году БАПОР, которое финансируется за счет добровольных взносов стран-членов ООН, стало главной организацией, предоставляющей гуманитарную помощь палестинским беженцам в сфере продовольствия, здравоохранения, образования и обеспечения жилья.