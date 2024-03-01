ПОЛИТИКА
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Макрон берется за Украину всерьез
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести обсуждение ситуации в Украине с политическими лидерами страны после критики его слов о возможном участии европейских войск в войне
Макрон берется за Украину всерьез
Президент Франции Эммануэль Макрон / Photo: Reuters
1 марта 2024 г.

«Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров с группой в парламенте в формате «встреч Сен-Дени», посвященных ситуации в Украине», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

В обсуждении также примет участие премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Во вторник в Национальной ассамблее премьер в своей речи эмоционально раскритиковал Марин Ле Пен и ее политическое движение.

«Есть повод задуматься над вопросом, не находятся ли уже войска Владимира Путина в нашей стране», - заявил премьер-министр, указывая на группу «Национальное объединение».

В ответ на заявления президента о возможном введении войск в Украину, которые вызвали критику со стороны оппозиции, Елисейский дворец объявил о планах провести дебаты и голосование по двустороннему соглашению о безопасности с Киевом.

Французские СМИ отмечают, что президентский лагерь намерен сделать ситуацию в Украине и отношения с Россией основной темой предвыборной кампании на предстоящих выборах в Европейский парламент.

Несколько стран-членов НАТО высказались против идеи ввода войск в Украину, включая Германию, Чехию, Болгарию, Испанию и Италию. Однако Литва, Латвия и Эстония выразили готовность рассмотреть данную инициативу. Канада также заявила о готовности отправить военных для обучения украинских военных, но только на территории вдали от фронта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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