Эрдоган: Турция готова стать гарантом создания Государства Палестина

Сектор Газа стал местом, где обрушился международный порядок. Об этом заявил президент Турции, выступая на 3-м Дипломатическом форуме в Анталье. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, свой долг перед народом Газы международное сообщество выплатит лишь в том случае, если появится Государство Палестина. #trtнарусском #эрдоган #палестина #израиль #газа #секторгаза #оон #заявление #анталья #турция #долг #trtrussian