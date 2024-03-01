В четверг утром трагедия развернулась в Газе, когда израильские военные открыли огонь по толпе, собравшейся возле грузовиков с гуманитарной помощью.

По словам местного врача Йехии Аль Масри, на улицах оказались десятки погибших и раненых с огнестрельными ранениями в область головы, шеи и паха, передает газета The New York Times.

Доктор Аль Масри поделился своими впечатлениями: «Около 4 утра мы услышали стрельбу и звуки артиллерийского обстрела поблизости. После того как стрельба прекратилась, я вышел на улицу и обнаружил шокирующую картину: на улицах валялись тела, а мешки с мукой были обагрены кровью».

«Душа человека обменивается на мешок муки, – заявил он. – Мы дошли до голода, и словами ситуацию не описать».

В больнице Аль-Шифа, где работает доктор Аль Масри, и других медицинских учреждениях на севере Газы сложилась критическая ситуация из-за прекращения работы генераторов, что делает невозможным оказание жизненно важной помощи.

Доктор Хани Бсесо из больницы «Аль-Шифа» описал ситуацию как «крайне сложную», указывая на острую нехватку медицинского персонала и операционных залов. В больницу «Камаль Адван» было доставлено около 100 человек с огнестрельными ранениями, а также 12 тел.

Журналист Хуссам Шабат, присутствовавший в больнице, сообщил, что все увиденные им пострадавшие имели огнестрельные ранения, в том числе в грудь, челюсть и плечо.

Напомним, более ста человек погибли в результате инцидента, произошедшего ранним утром 29 февраля в районе Ан-Наблуси в Газе, когда израильская армия открыла огонь по людям, собравшимся для получения гуманитарной помощи.

Израиль отвергает обвинения, связывая многочисленные жертвы с панической давкой, не связанной со стрельбой.