В больнице Газы из-за недоедания умер еще один новорожденный

В Газе из-за недоедания и обезвоживания умер еще один новорожденный ребенок. Он находился в инкубаторе отделения интенсивной терапии больницы Бейт-Лахии. С началом израильской агрессии детская смертность в Газе резко выросла. Из-за тотальной блокады Израилем эксклава население Газы, в особенности севера сектора, оказалось на грани массового голода. #trtнарусском #палестина #голод #ребенок #малыш #газа #израиль #израильипалестина #палестинцы #израильтяне #евреи #дети #палестинскиедети #еда #больница #гумпомощь #терапия #лечение #преступлениеизраиля #palestine #gaza #israel #trtrussian