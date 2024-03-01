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В США обеспокоились мигрантами из Центральной Азии
Более 50 тыс. человек из Центральной Азии незаконно пересекли границу с США в 2023 году, заявил сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс, ссылаясь на данные от «высокопоставленного чиновника»
В США обеспокоились мигрантами из Центральной Азии
Граница США и Мексики / Photo: Reuters
1 марта 2024 г.

Дэйнс выразил обеспокоенность по поводу потока мигрантов, заявив, что некоторые из них могут представлять собой потенциальную угрозу в виде «спящих ячеек для террористических атак на территории США».

По данным Центра анализа записей транзакций (TRAC), отслеживающего судебные слушания по запросам на предоставление убежища в США, на сегодняшний день ожидается рассмотрение дел как минимум 40 тыс. граждан стран Центральной Азии. Среди них 17 тыс. граждан Узбекистана, 7 тыс. — Кыргызстана, 3 тыс. — Таджикистана, 2,7 тыс. — Казахстана и 2 тыс. — Туркменистана.

В свете миграционного кризиса на границе сенатор обратился к президенту США Джо Байдену, призывая его предпринять соответствующие меры.

Согласно официальной статистике, представленной Daily Mail, с момента вступления Байдена в должность президента в 2021 году более 7,3 млн мигрантов незаконно пересекли границу США. Рекордное количество пересекших границу мигрантов в течение месяца было зарегистрировано в декабре 2023 года, превысив 302 тыс. человек. Из них 19 человек входили в список разыскиваемых террористов ФБР.

Вопрос миграции стал одним из ключевых аспектов президентской предвыборной кампании 2024 года.

Опрос Reuters-Ipsos, проведенный 31 января, показал растущий интерес американцев к вопросам миграции: 17% респондентов назвали это наиболее актуальной проблемой для США на данный момент, что заметно выше, чем 11% в декабре. Особый интерес к этому вопросу проявляют сторонники Республиканской партии, считающие миграцию ключевой проблемой в стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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