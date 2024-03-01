В своем выступлении в Белом доме президент подчеркнул, что США предпримут все возможные шаги для обеспечения дополнительной помощи сектору Газа, который подвергается обстрелам со стороны Израиля.

«Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов», — заявил американский лидер.

Байден также указал на недостаточные темпы поставок необходимых товаров в регион и заявил о работе над соглашением о немедленном прекращении огня, которое позволит значительно увеличить объем помощи.

Уменьшение объема гуманитарной помощи в Газе за последние недели обусловлено израильскими обстрелами, которые поражали как гуманитарных работников, так и силы безопасности ХАМАС. При этом Израиль отказывается открывать дополнительные наземные маршруты, несмотря на просьбы со стороны США.

За последнюю неделю воздушную помощь жителям Газы уже оказали Иордания, Египет, ОАЭ, Катар и Франция. Это может временно облегчить ситуацию в регионе, но не решит основных проблем, поскольку воздушный транспорт не может полностью заменить объемы наземной доставки.

США продолжают обсуждать с Израилем и другими сторонами возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в Газу, однако для этого требуется решение многочисленных логистических проблем.