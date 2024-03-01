ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
США помогут палестинцам с воздуха
Президент США Джо Байден объявил о планах начать сброс продовольственной помощи населению сектора Газа с воздуха, реагируя на углубление гуманитарного кризиса и сложности в доставке помощи наземным путем
США помогут палестинцам с воздуха
Президент США Джо Байден / Photo: Reuters
1 марта 2024 г.

В своем выступлении в Белом доме президент подчеркнул, что США предпримут все возможные шаги для обеспечения дополнительной помощи сектору Газа, который подвергается обстрелам со стороны Израиля.

«Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов», — заявил американский лидер.

Байден также указал на недостаточные темпы поставок необходимых товаров в регион и заявил о работе над соглашением о немедленном прекращении огня, которое позволит значительно увеличить объем помощи.

Уменьшение объема гуманитарной помощи в Газе за последние недели обусловлено израильскими обстрелами, которые поражали как гуманитарных работников, так и силы безопасности ХАМАС. При этом Израиль отказывается открывать дополнительные наземные маршруты, несмотря на просьбы со стороны США.

За последнюю неделю воздушную помощь жителям Газы уже оказали Иордания, Египет, ОАЭ, Катар и Франция. Это может временно облегчить ситуацию в регионе, но не решит основных проблем, поскольку воздушный транспорт не может полностью заменить объемы наземной доставки.

США продолжают обсуждать с Израилем и другими сторонами возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в Газу, однако для этого требуется решение многочисленных логистических проблем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us